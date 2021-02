Jose deixa el Palamós

Jose Martínez va deixar ahir de ser jugador del Palamós. El veterà de fensa, de 37 anys, havia arribat al club baixempordanès el gener del 2020 procedent de l'Olot, de segona B. La temporada però es va veure aturada per la pandèmia de COVID-19. Enguany, tot just s'han jugat dos partits de Primera Catalana a l'espera de si es reprèn la competició. Jose ha manifestat a les xarxes socials el disgut amb el Palamós pel silenci després de comunicar el seu adéu. Jose, que és el director esportiu del Vilablareix, ha jugat al Peralada, Girona, Omònia Nicòsia, Múrcia i Olot abans d'aterrar al Palamós ara fa un any.