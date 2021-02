Les competicions de futbol territorials i de base hauran d'esperar

La Federació Catalana de Futbol ha fet marxa enrere i aquesta tarda ha anunciat que la represa de les competicions federades territorials i de futbol base que estava prevista pel cap de setmana del 6 i 7 de març, com s'havia anunciat uns dies enrere, no es podrà dur a terme. L'organisme ho justifica a les noves restriccions que afecten l'esport federat i que s'allargaran fins aquest diumenge 28 de febrer. El que no canvia i per tant sí que es manté és la represa d'aquelles categories que són d'accés a àmbit estatal, fixada per aquest mateix cap de setmana. Parlem de la Primera Catalana, la Preferent Juvenil i la Preferent Femenina.

La FCF explica que fixarà l'inici de les competicions que continuen a l'espera "tan aviat com s'obtingui l'autorització del Govern de la Generalitat" i recorda també que la data màxima per obtenir llum verda és el cap de setmana del 20 i 21 de març. Si s'hagués d'anar més enllà, l'organisme proposarà un nou format de competició, d'inscripció voluntària i sense efectes d'ascensos i descensos davant la impossibilitat que es produeixin efectes classificatoris en la present temporada en totes aquelles categories que es vegin afectades.

Al mateix temps i com a compensació, es produeix una rebaixa de la quota arbitral per les divisions que no s'han iniciat i les que també s'han reprès.