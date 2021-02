La Reial Societat es va refer de la dura derrota entre setmana contra el Manchester United a la Lliga Europa. Els de Sant Sebastià van repetir resultat, 4-0, però en aquest cas a favor contra un Alabès que no aixeca el cap. Els locals no van posar-se per davant en el marcador fins al minut 41 quan el suec Isak va obrir la llauna. L'ex del Borussia Dortmund es va erirgir com a protagonista del partit amb un hattrick. El quart el va fer l'exgironí Portu.