Messi s'aferra a la Lliga

Dues fogarades de Leo Messi, que amb les dos d'ahir ja suma divuit dianes i és el màxim golejador del campionat, i una miqueta de Jordi Alba, tot en la segona part, van donar la victòria als blaugrana davant l'Elx (3-0) per a¡¡ retallar l'avantatge dels dos equips madrilenys a la Lliga. Messi, amb dos gols i una assistència, va desembussar un partit que tenia la mateixa flaire dels últims i va salvar el seu equip, que ara està a cinc punts de l'Atlètic de Madrid (amb un partit menys) i a dos del Reial Madrid.

I això que el Barça va ser un equip sense ànima durant el primer temps. Semblava grogui l'equip de Ronald Koeman després de les patacades davant el PSG i el Cadis. Previsible en atac i fràgil enrere. Només va lluir un futbolista en el primer temps: Francisco Trincao. El portuguès va ser l'únic que va animar l'atac dels blaugranes. Va ser l'únic que va desbordar, va ser l'únic que va rematar amb intenció, va ser qui va generar perill en un equip que sembla que ja ha abaixat els braços.

Va tenir problemes l'equip català en la construcció. Pjanic no dona agilitat al joc, de Jong no va tenir arribades des de darrere, Pedri a penes va desbordar; i Messi? Acompanyat per Braithwaite esperava alguna jugada individual perquè la banca saltés, però tampoc semblava ahir la seva nit, fins que en la segona part va tornar a demostrar del que és capaç i va decantar la balança pel seu equip.

Tot just començar (minut 5), Boyé va avisar amb una rematada pròxima davant els dubtes dels centrals. Abans, Trincao, en la primera acció d'atac del partit, va posar a prova Edgar Badia. Els mateixos protagonistes van agitar el partit en el 20. Aquesta vegada, el portuguès va fer una gran jugada individual, amb un parell de dribblings, però va rematar on era Badia. Amb el pas dels minuts, l'Elx es va sentir més còmode. El Barça no arribava i els d'Escribá van jugar més lliures fins al punt que van tenir una bona arribada per mitjà de Milla en el 44.

Koeman va encertar deixant un estèril Pjanic a la banqueta i buscant desbordar amb Dembélé a la mitja part. El Barça era més reconeixible i pràcticament en la primera acció del segon temps, en una gran combinació entre Braithwaite i Messi, els blaugrana van marcar. Va ser l'argentí qui va anotar l'1-0 en el minut 48, després de rebre una assistència de taló del danès. Però com ha ocorregut tantes vegades aquesta temporada, el Barcelona no va tenir continuïtat, va tornar a ballar-la i el partit va tornar a rebaixar les seves revolucions.

Amb mitja hora per davant, Escribá va posar en joc Fidel i Tete Morente, buscant alguna oportunitat, però qui va tornar a aparèixer va ser Messi, després d'un gran acció de De Jong. El migcampista holandès va signar un eslàlom prodigiós, que va recordar els que oferia en la seva etapa a l'Ajax, i va assistir Messi, que va definir davant cinc contraris i el porter (2-0, m.69) amb una picadeta de molta qualitat.

Quatre minuts després, Messi va servir sobre Braithwaite, un altre dels destacats ahir a la nit, que va donar la seva segona assistència de gol del partit, aquesta vegada perquè Jordi Alba tanqués el partit. Encara abans del final, Griezmann, que va sortir al camp pel danès, va tenir un parell de claríssimes ocasions per augmentar el compte golejador, però el francès segueix negat davant la porteria contrària. Entre el travesser, Badia i la seva mala punteria, el francès no va poder arrodonir el marcador i marcar un gol que li hauria anat d'allò més bé per la seva confiança. Dissabte a la tarda (1/4 de 5), el nivell de dificultat serà força més alt amb la visita al Sánchez Pizjuán per enfrontar-se al Sevilla.