Tiger Woods, operat de les greus lesions a la cama dreta fruit d'un accident

El golfista nord-americà Tiger Woods va ser intervingut ahir de les múltiples lesions en la seva cama dreta després de patir el dimarts un accident de trànsit a Los Ángeles, Califòrnia, encara que es troba «despert, receptiu i recuperant-se».

Segons el comunicat mèdic, va haver de passar per un «llarg procediment quirúrgic» per les lesions a la seva cama i turmell drets per tractar les fractures que afectaven la part superior i inferior de la tíbia dreta i del seu peroné. La zona es va estabilitzar insertant una vareta a la tíbia. A part, les lesions addicionals als ossos del peu i del turmell es van estabilitzar amb quatre cargos i claus.

Woods anava sol en el seu vehicle quan va patir l'accident passades les set i segons el sheriff Alex Villanueva, aniria a «una velocitat relativament major del que és normal». Ho feia en una zona amb «una alta freqüència d'accidents». «Té sort d'estar viu», afegia. El golfista es trobava conscient i portava posat el cinturó de seguretat. No és el primer cop que ha estat involucrat en un accident de trànsit. En un d'ells es va estavellar contra un arbre.