El futbol amateur torna a competir quatre mesos després

Veure futbol de nou als estadis sempre és una bona notícia. Sense la presència del públic als camps i cinc mesos després de la darrera jornada, avui ha tornat el futbol territorial amb la disputa de la tercera jornada de 1a catalana. Tot i que gran part dels clubs no volia reprendre la competició amb les condicions actuals, i malgrat les discrepàncies amb l' FCF, que una vegada més ha seguit el seu propi camí sense el consens tan necessari amb els clubs, la primera categoria del futbol territorial, ha tornat als terrenys de joc.

El partit més destacat ha estat el derbi gironí entre el Bescanó i el Palamós que ha acabat amb victòria visitant per 1-2. L'altre derbi gironí s'ha disputat a l'Escala, que ha rebut la visita del Lloret en un partit que ha acabat amb empat a 0. Finalment el Llagostera B ha sofert una desfeta a l'estadi del Vic Riuprimer (3-0). La Jonquera, per la seva banda, no ha jugat per motius sanitaris el seu matx al camp del Manlleu.