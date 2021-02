El Barça convenç a Sevilla amb un triomf per seguir viu a la Lliga

El Barcelona va tornar a la càrrega pel títol de Lliga després d'assaltar ahir el Ramón Sánchez Pijzuán (0-2) gràcies als gols d'Ousmane Dembélé -el més destacat del partit- i Leo Messi. Aquesta victòria permet als blaugrana col·locar-se segons de manera provisional i posar pressió a l'Atlètic de Madrid abans de visitar avui el Vila-real.

L'equip de Koeman va matar dos ocells d'un tret. D'una banda, va abandonar la seva intermitència davant un rival directe. I de l'altra, va enviar un avís al Sevilla per al partit de tornada de la Copa. A més, el Barça va posar colzes per fer-se un lloc en la baralla pel títol. Dos triomfs que consoliden la idea de Ronald Koeman amb un protagonista indubtable: Dembélé. El francès va completar un dels seus partits més brillants des que va arribar a Can Barça, no era una empresa difícil tenint en compte la seva reguera de lesions, però va ser vital en la capital andalusa per posar contra les cordes al seu rival. La primera ocasió del partit va ser un tret seu des de la frontal als 20 minuts. L'únic que es va atrevir a trencar línies i oblidar la rigidesa dels esquemes i el respecte inicial.

Nou minuts més tard, en una recuperació del Barça al mig del camp, Messi va acabar posant a les botes de Dembélé la possibilitat de definir en un mà a mà davant Bounou. El francès no va fallar amb un xut de murri, però més que suficient per correspondre als seus mèrits. Els de Lopetegui van intentar despertar però no van reaccionar fins al segon acte.

El tècnic del Sevilla va fer tres canvis al descans i va guanyar possessió, però va ser incapaç de trobar el camí per fer mal al Barça. Escudero va tenir la millor ocasió amb un cop de cap potent després d'una centrada de Suso. Abans, Dest la va estavellar en el pal amb violència i Jordi Alba va estar a punt de rematar un centre magnífic de De Jong.

Malgrat la millora local, el Barça va continuar sent mereixedor del triomf i va generar més oportunitats. El propi Dembélé va habilitar a Messi en una jugada de molts quirats que no va aprofitar l'argentí. Sí que ho va fer en la recta final del xoc, quan només quedaven quatre minuts, i després de secundar-se en el jove Ilaix Moriba, un altre dels que va reclamar l'atenció. Abans ho va tornar a intentar un Sevilla sense el gas, ni el punch que tant el caracteritzen -obligat per la defensa poblada del Barça- i perquè el seu rendiment ofensiu va ser el mínim. En-Nesyri va aconseguir marcar després d'ajudar-se amb la mà en el control, d'igual manera que Lenglet, al qual també li van anul·lar per fora de joc. Sense més modificacions a la gespa, i després del gol final de Messi, el Barça va tancar una victòria (0-2) sense escarafalls ni lluentor, però més que interessant davant un rival molt potent, en un moment decisiu de la temporada, i abans que la Copa resolgui el seu primer finalista dimecres que ve. Hi ha Lliga i el Barça vol estar en la batalla.

La mala notícia va ser la lesió muscular que Pedri va patir a la seva cama esquerra i que el va obligar a ser substituït. Avui li faran més proves per conèixer quin és l'abast exacte.