Els Mossos detenen Bartomeu i registren les oficines del Barça

L'expresident del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, la seva mà dreta Jaume Masferrer, el director general Óscar Grau i el cap dels serveis jurídics Román Gómez-Ponti van ser detinguts ahir al matí pels Mossos d'Esquadra amb relació a l'anomenat Barçagate. A tots quatre els van traslladar a dependències policials per ser interrogats tot i que Bartomeu, Masferrer i Gómez Ponti s'haurien acollit al seu dret de no declarar. Estava previst que Bartomeu passés la nit al calabós.

Els Mossos, que en la investigació del cas van veure possibles delictes d'administració deslleial i corrupció entre particulars, es van presentar una mica més tard de les 10 hores del matí d'ahir per registrar les oficines del Barça que hi ha situades a les instal·lacions del Camp Nou a petició de la jutgessa Alejandra Gil amb l'objectiu de fer-se amb informació del cas anomenat popularment com Barçagate i interrogar així diferents treballadors de l'entitat barcelonista.

A més, el cos policial va decidir detenir allà mateix Óscar Grau i Román Gómez-Ponti, que encara són treballadors del club. De forma paral·lela, també va detenir Josep Maria Bartomeu i Jaume Masferrer en els seus respectius domicilis, que també van registrar.

Per evitar qualsevol manipulació de la informació, els Mossos van impedir que qualsevol persona del club pogués treballar presencialment o telemàtica i van convidar a abandonar les instal·lacions als treballadors que no van ser requerits per declarar.

Poc abans de les dues de la tarda, la policia catalana també es va presentar a les seus d'I3 Ventures i Nicestream a la ciutat de Barcelona, ?dues de les empreses contractades que haurien treballat per al club en el Barçagate, per fer-hi un registre. I va fer el mateix a la seu de Telampartner, una empresa dedicada a la inversió financera.

Aquesta investigació judicial, que parteix d'una denúncia del grup d'opinió blaugrana Dignitat Blaugrana, es troba encara sota secret de sumari, el qual ha estat allargat sis vegades pel jutjat d'instrucció número 13 de l'Audiència de Barcelona. L'última pròrroga finalitza el dimecres de la setmana vinent, dia 10 de març.

El Barçagate és el cas en què diferents empreses contractades pel FC Barcelona haurien portat suposadament a terme a les xarxes socials una campanya de desprestigi d'individus i entitats no afins a la junta directiva presidida per Josep Maria Bartomeu. El ja exmandatari del club va presentar la seva dimissió el passat 27 d'octubre, després que el vot de censura aconseguís més de 20.000 signatures dels socis, xifra suficient per dur tot aquest procés a referèndum. Però abans que aquest s'acabés celebrant, Bartomeu i la seva junta van decidir dimitir. Les eleccions per rellevar-lo, però, no se celebraran fins aquest proper diumenge.