El bàsquet base arrenca amb 5 mesos de retard les preferents

Amb pràcticament cinc mesos de retard, finalment aquest cap de setmana arrencaran les categories preferents de bàsquet base (júnior, infantil i cadet), amb el Bàsquet Girona i el GEiEG Uni com a representants gironins. Les mesures sanitàries per combatre la pandèmia que la Generalitat va adoptar la tardor passada van impossibilitar que els tornejos comencessin quan estava previst (entre mitjans d'octubre i primers de novembre). De moment, les competicions catalanes segueixen aturades, però es poden engegar aquelles que donen classificació per als Campionats d'Espanya (les categories preferents de base), i també el que fins ara era la Copa Catalunya sènior (rebatejada com a Campionat d'Espanya de Primera Divisió), on hi haurà en joc ascensos a EBA i a Lliga Femenina 2. El CEB Girona i el CEEB Tordera representen el bàsquet gironí.

«Estem contents perquè poguem començar algunes categories, però no del tot, perquè n'hi ha que segueixen aturades i això és discriminatori per als nens que encara no poden competir», explicava ahir el delegat a Girona de la Federació Catalana, Xevi Santaló. Per la seva banda, Jordi Sargatal, preparador del Girona júnior, deia que «estem il·lusionats i contents de tornar a competir. Amb tanta aturada hem acabat fent quatre pretemporades». Els equips base no competeixen des que fa un any es va decretar l'estat d'alarma i el confinament. Havien de tornar a la tardor, però finalment ho faran cinc mesos més tard del previst.

El Bàsquet Girona tindrà equips en la preferent júnior (entrenat per Sargatal i Adrià José), cadet (Arnau Sargatal i Enric Corominas) i infantil (Raül Galobardes i Xavi Millet). El júnior competeix amb Joventut, l'Hospitalet i Sant Josep. El cadet contra Almeda (dissabte a Montfalgars), Santfeliuenc i Gaudí, i l'infantil amb Hospitalet (també dissabte a casa), Barça i Manresa.

En les preferents femenines el GEiEG Uni també tindrà representació en totes tres categories, fins i tot en cadet i infantil, amb dos equips. CN Sabadell i CN Terrassa seran els rivals del júnior grupista, dirigit per Bernat Vivolas, que té jornada de descans.

Aquest cap de setmana la Federació Catalana també reprendrà la Copa Catalunya sènior, rebatejada ara com a Campionat d'Espanya de Primera Divisió, que dona accés a EBA (en masculí) i Lliga Femenina 2 (en femení). El CEB Girona obrirà la temporada demà passat a la pista del Sant Josep; el Tordera rep el Sant Adrià. Quan acabi la fase, els millors classificats jugaran la Final a 8.