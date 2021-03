Laporta guanya per golejada

Els pronòstics previs a les eleccions donaven com a vencedor Joan Laporta. I no van anar gens errats. Victòria aclaparadora del que ja va ser president del Barça amb més del 50% dels vots aconseguits per tornar a ser el màxim dirigent de l'entitat blaugrana onze anys després de la seva primera etapa. Els números li van ser favorables: va aconseguir 30.184 vots (54.28%), mentre que Víctor Font 16.679 (29.99%) i Toni Freixa 4.769 (8.58%). De vots nuls en van haver 3.628 i en blanc, només 351. Dins de la seva directiva hi serà Antoni Escudero, expresident del Girona i actual president de la Federació d'Hosteleria de la Comarca de Girona, qui tindrà un paper rellevant a la Fundació FC Barcelona.

Jornada ben moguda i amb una participació altíssima, que va comptar amb el granet de sorra dels capitans del primer equip blaugrana. Jugadors com Leo Messi, Sergi Busquets i Sergi Roberto es van deixar caure pel Camp Nou per deixar el seu vot. No van ser els únics futbolistes de la plantilla que va voler dir la seva i a l'estadi també s'hi van deixar caure Jordi Alba i Riqui Puig. El cas de Leo Messi és cridaner perquè és la primera vegada que vota en les eleccions a la presidència del Barça i ho va fer quan només queden quatre mesos perquè finalitzi el seu contracte. S'hi van sumar l'exentrenador Luis Enrique; així com també Juan Carlos Unzué o Carles Puyol, fins fa poques temporades capità del primer equip. El president sortint, Josep Maria Bartomeu, ara a l'ull de l'huracà pel Barçagate, també va votar. Com Sandro Rosell i Joan Gaspart, d'altres exdirigents.