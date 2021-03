Pau Gasol: "Si tornava a Europa havia de ser amb el Barça"

El jugador de bàsquet Pau Gasol, que ha superat aquest dilluns la revisió mèdica prèvia al seu fitxatge amb el quadre blaugrana, ha assegurat que "si tornava a Europa, havia de ser amb el Barça" i ha admès que tot va començar amb una conversa amb Juan Carlos Navarro.

"Tot va començar amb una conversa amb Juan Carlos (Navarro), que a més de ser amic està involucrat en la secció de bàsquet del club. Amb ell vaig parlar sobre la possibilitat que m'estava plantejant tornar a Europa. Hi havia interès per part d'alguns equips europeus, però llavors em vaig plantejar la idea que si havia de tornar a Europa havia de ser amb el Barça", ha comentat Pau Gasol als mitjans del club blaugrana.

Assegura que "tot va ser molt ràpid", però abans havia de tenir una conversa amb Saras Jasikevicius, que per ell era "fonamental". Pau Gasol i Saras Jasikevicius van jugar junts al Barça i van coincidir quan el lituà va estar a l'NBA amb Indiana Pacers i Golden State Warriors.

"Vam parlar, em va dir com ho veia ell, em va preguntar com estava, com encaixaria amb l'equip i amb el grup, que està en un nivell molt bo i com podria complementar", ha insistit.

En la conversa també es va valorar el període de recuperació en el qual es troba el gran dels Gasol. "Fa pràcticament dos anys que no jugo a bàsquet, que tinc una edat elevada per al món de l'esport i que havíem d'anar a poc a poc. I aquí estic amb un projecte i en una etapa molt bonica, que esperem que funcioni i que farem tot el possible perquè així sigui", ha dit.

"Estem ajustant-nos a l'horari encara. Ha estat un canvi, una decisió important, que també comporta un cert component a nivell emocional, tinc moltes ganes i il·lusió de començar, de seguir apropant-me al moment de tornar a la pista i de poder ajudar l'equip", ha insistit.

Després de les proves físiques i mèdiques, Gasol s'ha apropat al pavelló per saludar al responsable del bàsquet formatiu de l'entitat, Juan Carlos Navarro, amb qui també va ser company d'equip en el Barça durant la seva etapa prèvia de jugador.

Gasol també s'ha trobat amb el nou president del Barcelona, Joan Laporta, que ha estat a la ciutat esportiva del club.