L'Uni i el Bàsquet Girona podran tornar a tenir un 30% de públic a Fontajau

Després de mesos de reivindicació, el Procicat i la Generalitat han acceptat relaxar les restriccions que afecten el món de l'esport fins al punt que a partir de dilluns, hi podrà haver públic en totes les competicions que es disputin a Catalunya «menys aquelles on hi hagi una prohibició expressa superior», en paraules de la consellera de Salut Alba Vergés. Traduït, i a l'espera del que publiqui el DOGC i la lletra petita, voldria dir que l'Spar Girona i el Bàsquet Girona podrien tornar a posar públic a Fontajau (30%, uns 1.500 espectadors), i que els equips de futbol de Segona B, Tercera i Primera Catalana també podrien obrir els seus estadis, al 50%, sempre hi quan tots els aficionats tinguin un seient preassignat.

En la compareixença d'ahir, on es van anunciar d'altres mesures com l'aixecament del confinament comarcal si es produeix en el marc del grup de convivència, Vergés va destacar també la represa de les competicions esportives dels més joves de 16 anys, i va reiterar que la tornada del públic als partits és aplicable a totes les competicions a excepció de les estatals i internacionals que tenen prohibicions d'altres organismes. No ho va dir, però feia referència explícita a la Primera i Segona divisió de futbol, i a l'ACB, que depenen del Consell Superior d'Esports, la LFP i la pròpia patronal del bàsquet.

L'aforament d'aquestes competicions esportives que podran reprendre l'activitat a partir de dilluns estarà limitat al 50% quan siguin a l'aire lliure i al 30% en espais tancats. A Fontajau, per tant, on no hi entren espectadors als partits de l'Uni i el Bàsquet Girona des de mitjan octubre, hi podran entrar uns 1.500 espectadors (el recinte té 5.000 seients). El primer partit que se'n podrà beneficiar serà l'Uni-Perfumerías Avenida de la darrera jornada de la lliga regular, programat per al proper dissabte 27 de març a les 19 h. El Bàsquet Girona, que diumenge tanca a Lleida la primera fase, no sap encara el calendari de la segona, en què haurà de lluitar per evitar el descens a LEB Plata. Tenir públic, per tant, serà un cop de mà important en aquesta decisiva recta final de curs.

La nova normativa també pot beneficiar el Sarrià i el Bordils de la Divisió d'Honor Plata d'handbol, i al Banyoles, de Primera Nacional. Si els clubs poden preassignar els seients, haurien de poder tenir públic a partir de la setmana que ve. En futbol el Girona quedaria al marge perquè competeix a la Lliga de Futbol Professional, però en canvi sí que s'obriria la porta a tenir espectadors als partits de Segona B de l'Olot i el Llagostera. I precisament diumenge de la setmana entrant, hi ha derbi a la Garrotxa (17 h). Tot i que el Municipal no té seients, el club podria marcar els espais i assignar-los per poder aconseguir que pogués tornar l'afició al camp. A Tercera, Primera Catalana i al futbol femení també hi podrà tornar el públic. El Girona femení, que rep el Saragossa B el dia 21 a Montilivi, podria obrir l'estadi si ho volgués.