L'equip de ciclisme Antiga Casa Bellsolà és presentat a Banyoles

L'equip de ciclisme de carretera Elit/Sub 23 Antiga Casa Bellsolà-Girona Cycling Team es va presentar oficialment ahir a Banyoles, on hi ha fixat el seu Service Course i la casa-residència pels ciclistes estrangers situada a la plaça Major gràcies a un acord amb la Fundació Lluís Coromina i la Farinera Coromina.

Aquesta estructura ciclista semiprofessional té la voluntat de mantenir de manera continuada aquesta seu banyolina per la formació de futurs corredors professionals amb l'objectiu, a llarg termini, de créixer professionalment i aconseguir ser el primer equip català de l'història en córrer el Tour de França.

Durant la presentació, el president de l'equip Robert Bellsolà va destacar que «estem molt contents i agraïts d'estar aquí en aquesta casa-residència de l'Espai Eat Art de Banyoles i també que Girona, com a capital del ciclisme, tingui també el seu propi equip que neix amb la voluntat de convertir-se en un equip professional». L'equip està liderat per Mireia Oliveras, Robert Bellsolà, l'exciclista professional resident a Olot Johnny Weltz i els directors esportius Puis Dòniga i Carles Pérez. L'equip del 2021 té deu corredors catalans: Adrià Bartrina, Gerard Bofill, David Gómez, Guillem Sánchez, Marcel Camprubí, Edgar Curto, Adrià Ferrer, Guillem Gómez, Bernat Tarrés i Carlos Sotelo. I sis estrangers: Chistian Gorm (Dinamarca), Hirotaka Yuasa (Japó), Jeroen Van Krimpen (Holanda), Elian Pialhoux (França), Adam Ward (Irlanda) i Juan Cárdenas (Colombia). L'equip s'estrenarà el 14 de març en una carrera al País Basc i per aquesta temporada tenen assegurada la participació en totes les curses de la Copa d'Espanya, la Copa Catalana i dues curses de l'UCI a Dinamarca.