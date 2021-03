Xavi Hernández: «Laporta pot arreglar els problemes del Barça»

L'exjugador del Barcelona Xavi Hernández ha explicat que "Laporta pot arreglar els problemes" del club després de no haver-se volgut pronunciar a favor de cap candidat durant la campanya electoral malgrat formar part de l'organigrama esportiu de Víctor Font.



"El Barcelona tornarà segur, tant esportivament com econòmicament. Ara hi ha alguns problemes per resoldre, però estic segur que Laporta els pot arreglar. Estic molt content per ell", ha afegit en aquest sentit a BeIN Sports Aràbia l'actual entrenador de l'Al Sadd de Qatar, amb el qual acaba d'aconseguir el títol de Lliga.





Barcelona's first La Liga game under returning president Joan Laporta is tonight against Huesca.



Former Barca midfielder Xavi is backing Laporta to return the Blaugrana to glory & convince Lionel Messi to stay at the Camp Nou! #BarcaHuesca



