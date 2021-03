Reisingerova: "Hem de millorar la defensa per tenir opcions"

L'Spar Girona s'ha entrenat aquest matí un cop més al pavelló Würzburg de Salamanca on demà (19h) disputarà el segon i definitiu partit de l'eliminatòria de quarts de final de l'Eurolliga contra el Perfumerías Avenida. Ahir l'equip d'Alfred Julbe va perdre de 8 (66-74) i aquesta és la diferència que caldrà eixugar per assolir la fita històrica de passar a la Final Four de la màxima competició continental. Les gironines van arribar a perdre al tercer quart de 18 i tot i així es van posar a 6 (57-63) a poc menys de tres minuts del final.

La pivot Julia Reisingerova va ser dimecres una de les peces fonamentals de l'Uni, amb 16 punts i molta feina a la pintura. Aquest matí després de l'entrenament ha destacat que per tenir opcions "cal que millorem la defensa". Segons ella "al primer i al segon quart vam sortir adormides i després del descans vam millorar. La clau és que fem la defensa del tercer i últim quarts durant tot el partit". Reisingerova va admetre que a pesar del cansament acumulat "ningú està pensant en el què li fa mal perquè estem totes centrades en el duel de demà". La pivot també ha dit que "m'esperava un duel encara més dur en el joc interior, com ho va ser el de la Copa, i estic segura que el de demà ho serà".