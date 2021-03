El Catema.cat es marca l'objectiu de nodrir l'equip Massi-Tactic

Les corredores que formen part de l'equip d'aquest any.

Les corredores que formen part de l'equip d'aquest any. catema.cat

El Catema.cat, segon equip femení del Club Ciclista Baix Ter, s'ha presentat a La Bruguera de Púbol amb un planter format per 12 corredores que competiran en competicions catalanes i estatals. En el seu 9è any de vida (creat al 2013), el conjunt de Torroella de Montgrí, filial del Massi-Tactic, comptarà amb joves ciclistes catalanes, espanyoles i andorranes. El Catema.cat està format pel tècnic Joan Carles Martí i per les ciclistes Júlia Martínez, Neus Serracanta, Jana Serracanta, Mercedes Sánchez-Cortés, Iris Gómez, Marit Faucogney, Txell Claret, Annabel Martí, Michelle Nathalie Gil, Carlota Poveda, Maria Rosselló i Magalí Salomon.

L'equip ha començat la temporada competint a la Copa Catalana i l'11 d'abril s'estrenarà a la Copa d'Espanya. Sergi Güell, president del club baix-empordanès, explica que «l'objectiu que tenim és fer-lo créixer i que pugui nodrir el primer equip, el Massi-Tactic. El Catema.cat creiem que pot dominar curses catalanes i espanyoles amb el permís del Massi-Tactic; compta amb ciclistes que venen del cicloturisme i del triatló, però que tenen unes capacitats físiques excel·lents».

El Massi-Tactic ha comptat, en els tres anys de vida, amb diverses ciclistes procedents del Catema.cat. Actualment, hi ha consolidades Mireia Benito, Patri Ortega i Martina Moreno. A més, Marina Isan i Ariadna Trias -baixes aquest any- també van competir al Massi-Tactic i Mireia Trias, fitxada l'any passat, s'havia format al planter del Catema.cat.

El Club Ciclista Baix Ter, fundat el 1990, va crear el seu primer equip femení ara fa 10 anys per donar projecció a tres noies de l'entitat que deixaven l'etapa de formació. Tot i la creació de l'equip UCI (Massi-Tactic), el club empordanès ha continuat apostant pel creixement del planter.