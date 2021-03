Nou empat del Lloret en la seva vista al camp del Vic (1-1). Els de la Selva continuen sense conèixer la victòria aquesta temporada, però dels sis partits que han jugat, n'han empatat cinc, i de forma consecutiva. Ahir, nou punt sumat pels lloretencs en un partit on el conjunt local es va avançar just abans del descans per mitjà de Balagué. Adrián Expósito, al 70, va posar el definitiu 1-1 en el marcador per donar un altre punt als selvatans.