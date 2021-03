La poca efectivitat condemna el Bordils a una dura derrota contra el Màlaga

Tornava el públic al Blanc-i-verd, però no en va fer prou perquè el seu equip pogués començar la segona fase amb una victòria que es necessitava per somiar amb la permanència. El Bordils, amb encara la baixa d'Arnau Palahí, no va tenir massa opcions i va acabar perdent contra el Màlaga per un contundent 16-25.

La clau, en el partit d'ahir, va ser la defensa, i els locals els va faltar un poc d'agressivitat en alguns moments per contenir les envestides dels andalusos. En atac, als de Pau Campos els va costar un món anotar. Transcorreguts els 30 minuts de la primera meitat només havien anotat cinc gols, cosa que ja els posava les coses molt complicades de cara el segon temps perquè el començarien amb un desavantatge de nou dianes (5-14).

De fet, en l'inici els va costar molt anotar als dos equips, però més al Bordils que fins al minut 10 no va transformar la seva primera diana (1-3). En els següents minuts els visitants van ser més efectius, però els blanc-i-verds van continuar igual, poc encertats de cara a porteria. I en la segona part, tres quarts del mateix. El Màlaga va arribar a tenir un avantatge màxim de 12 gols en l'inici de la represa (8-20 i 9-21) i després de 45 minuts de partit els locals seguien amb els mateixos problemes de cara a porteria. Només havien aconseguit marcar nou gols, el que feina notar encara més la baixa de Palahí, el màxim golejador de l'equip i que ja no va poder disputar l'últim duel de la primera fase a la pista del Teucro, on el Bordils també va sortit golejat.

En l'últim quart d'hora, una mica més d'encert per part dels de Pau Campos, que tampoc els va valer, en cap moment, per ficar-se dins el partit. Com a mínim van arribar a estar a vuit gols (16-24) després d'una diana de Montemayor quan faltava un minut i mig pel final. El visitant Portela, quan faltaven 20 segons, va posar el definitiu 16-25 que evidencia que el Bordils haurà de millorar.