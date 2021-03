Exhibició per alimentar el somni

El Barça no baixa els braços i ni de bon tros cedeix en la seva particular lluita pel títol de Lliga. Continua marcant de ben a prop l'Atlètic de Madrid, encara líder i amb quatre punts de marge. Ho va fer ahir després d'una golejada convincent a Sant Sebastià en un dia en què, una vegada més, va treure el cap per damunt de tothom l'argentí Leo Messi, autor de dos dels sis gols del conjunt blaugrana.

Pressionat per les victòries del Reial Madrid i del mateix Atlètic, va sortir a intentar dominar des del primer minut, amb molta confiança en el seu joc, aquell que encadena incomptables passades davant d'un rival que corria darrere de la pilota més del que havia previst en un principi.

Però ni de bon tros va ser un passeig com indica el marcador. Sobretot durant la primera mitja hora de joc. El Barça es va confiar i també De Jong, ubicat a l'eix de la defensa. Al minut 25 Isak li va pispar la pilota i quan ho tenia tot de cara per marcar no va saber col·locar la pilota lluny de l'abast de Ter Stegen, que es va unir a la llista de porters que salven partits evitant l'1-0. Però a mesura que passava l'estona se li va anar fent llarg el partit a la Reial, que de mica en mica va veure com apareixia la millor versió blaugrana. Al 37 la igualtat es trencava i Griezmann va marcar després d'una pilota que va picar en el travesser en un rebuig entre Dest i Remiro.

Els locals van quedar fora de combat. Com també Zubeldia, estès a terra després d'una entrada de Dembélé que va fer témer per la seva continuïtat al damunt de la gespa. El segon cop pels d'Alguacil va arribar al 43, a tocar del descans. El va marcar Dest a passada de Leo Messi. El lateral del Barça es va plantar dins l'àrea i va superar el porter Remiro amb una fuetada creuada.

Pluja de gols

El 0-2 era un bon marcador però curt tenint en compte que encara quedaven 45 minuts per davant i que la Reial és un dels equips més forts d'aquesta Lliga, tal com ho ha demostrat al llarg d'aquestes jornades. Però no hi havia res a fer contra un Barça que va oferir el seu instint depredador i un autèntic recital de futbol ofensiu. Va ser una allau des del primer minut de la segona meitat i no va donar cap treva fins que va deixar el partit dat i beneït a còpia de gols i arribades. Al minut 53 arribava el 0-3. De nou marcava Dest, aquest cop materialitzant una passada de Jordi Alba, que continua en un excel·lent estat de forma.

Suficient per a la Reial Societat, que es va descomposar i va abaixar els braços, aguantant com podia el xàfec. No hi va haver manera d'aturar l'allau dels de Koeman, que seguien a la seva, decidits a fer més gran la diferència. Busquets es va inventar una passada excel·lent i Messi va tornar a batre Remiro per fer el 0-4. Hi havia temps per davant per fer-ne més encara. Dembélé es va unir a la festa, però el VAR va decidir anul·lar el seu gol per un fora de joc dubtós. El francès, que s'havia quedat amb ganes de sumar-se a la festa, ho va tornar a provar poc després i aquest cop el 0-5 sí que va quedar reflectit a l'electrònic.

Com que la cosa anava de gols, la Reial Societat va aportar el seu granet de sorra en aquest aspecte i el jove format al planter Barrenetxea va batre Ter Stegen amb un fort xut impossible per al porter alemany. Res que inquietés un Barça que va seguir picant pedra, a la seva, liderat per un Messi excels que va arrodonir la golejada amb el sisè. Teva-meva amb Jordi Alba, el seu soci habitual, i barraca. Ja en duu 23 aquesta Lliga. Victòria, golejada i l'Atlètic que és a quatre punts. El somni es manté.

