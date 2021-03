Madrid i Granada podran jugar a casa els duels contra el Liverpool i l'United

El Granada-Manchester United, corresponent a l'anada dels quarts de final de la Lliga Europa i fixat per al 8 d'abril, es podrà jugar a l'Estadi Nuevo Los Cármenes, després d'haver aixecat Espanya ahir les restriccions d'entrada per via aèria i marítima a passatgers del Regne Unit que es van implantar contra les noves variants del coronavirus. Pel mateix motiu, també podrà disputar-se a l'estadi Alfredo di Stéfano el duel Reial Madrid-Liverpool, el 6 d'abril, de la Champions.