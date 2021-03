Adam Yates guanya la Volta a Catalunya 2021

El ciclista britànic Adam Yates, del conjunt Ineos, s'ha proclamat aquest diumenge guanyador de l'edició número 100 de la Volta a Catalunya, prova que ha finalitzat després de set etapes a Barcelona. La jornada final de la prova ha estat animada per les sis ascensions al Castell de Montjuïc, la tradicional pujada que fins a 2007 va servir per celebrar la desapareguda Escalada a Montjuïc on finalitzava la temporada ciclista.

L'última etapa ha comptat amb la victòria del ciclista belga Thomas de Gendt de l'equip Lotto. L'etapa que ha partit de la plaça d'Espanya de Barcelona ha recorregut els voltants de la capital catalana abans d'endinsar-se al circuit de Montjuïc.

La següent cita pel que fa a carreres World Tour per etapes del calendari 2021 serà la Volta al País Basc, que comença dilluns 5 d'abril, prova que comptarà, igual que la Vuelta, amb bona part de les figures mundials, entre d'altres Pogacar , Roglic i Landa.