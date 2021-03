Dos minuts d'inspiració li valen al Bescanó per golejar el Manlleu a casa

Amb dos minuts en va tenir prou el Bescanó per encarrilar la victòria contra el Manlleu a casa. Al 24 i 25, respecticament, Gerard Muñoz i Brice van superar Duran per posar el 2-0 en el marcador. Abans que el col·legiat Doudou Doudou decretés la mitja part, Piany va fer pujar el tercer. A la segona meitat, amb tot dat i beneït, Gerard Muñoz va fer el quart de la tarda i el segon en el compte particular per posar el 4-0 final. Els tres punts fan que els bescanonins pugin fins la quarta posició amb 10 punts i aconsegueixin una victòria després de perdre dos partits seguits. La setmana que ve visiten el Tona.