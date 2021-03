El Girona B tanca la fase regular visitant el camp del campió, el Cerdanyola

La Tercera Divisió tancarà la jornada amb, de ben segur, el millor enfrontament de la categoria: el primer contra el segon. El Girona B visita aquest matí (12.00 h) el campió, el Cerdanyola. Sense res en joc pel que fa les posicions a la classificació, el filial entrenat per Àxel Vizuete es juga l'honor de vèncer al camp del líder. Però no només això, sinó que sumar els tres punts a Cerdanyola del Vallès permetria als blanc-i-vermells, que són segons amb 34 punts, refer-se de l'empat a 3 contra un Granollers que va igualar el marcador amb dos gols en els minuts que fan més mal: el 88 i el 89. El Cerdanyola, en canvi, va vèncer a domicili al Sant Andreu per la mínima (0-1). Un resultat que, afegit al punt del Girona B, li va permetre certificar el campionat a falta d'una jornada i que voldran arrodonir-lo amb un triomf davant una afició que podrà veure els seus després d'un llarg temps sense poder fer-ho per culpa de la pandèmia.