El València també agafa avantatge amb un triomf a Lugo

El València Basket va agafar avantatge ahir en la seva estrena als play-off pel títol de la Lliga Femenina Endesa després d'imposar-se a Lugo davant un combatiu Durán Maquinaria Ensino. Amb aquest resultat, el conjunt local haurà de remuntar onze punts diumenge a València si vol colar-se en semifinals (58-69).

Com es preveia, el partit va estar igualat, encara que les jugadores de Rubén Burgos van portar el comandament i es van imposar en tres dels quatre quarts. La primera part va acabar amb les valencianes quatre a dalt (29-33) i la nord-americana Celeste Trahan Davis com a jugadora més determinant, amb onze punts i quatre rebots, encara que la més valorada en els primers vint minuts va ser l'ex de l'Uni Helena Oma, que sumava nou punts, vuit captures i una valoració de 20 crèdits.

La igualtat es va mantenir en un tercer acte en el qual les gallegues van arribar a empatar i en el qual, després d'un parcial de 16-16, es va arribar als últims deu minuts amb la mateixa bretxa que al descans (45-49) i tot per decidir en el quart definitiu. Aquí es va imposar la major qualitat de les visitants, que van ser capaces d'elevar a onze punts la diferència que hauran de defensar al partit de tornada.

En els altres tres enfrontaments disputats dimecres els dos grans favorits, el Perfumeries Avenida i l'Spar Girona, van complir en la seva estrena als play-off i van deixar encarrilat el seu passi a semifinals després de vèncer a l'Spar Gran Canària (61-80) i Ciudad de la Laguna Tenerife(45-79) respectivament.

I l'eliminatòria més igualada va ser la que va enfrontar a Madrid el Movistar Estudiants i el Lointek Guernica. Les col·legials es van imposar per cinc punts (47-42), per la qual cosa el bitllet per a semifinals es resoldrà diumenge a terres biscaïnes.