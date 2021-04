El Rayo guanya a Almeria i reforça la seva sisena posició a la taula

Els aficionats del Girona es van endur una bona gerra d'aigua freda ahir a la nit quan van veure esvaïdes les possibilitats d'acostar-se a la sisena posició. A l'espera del que passi avui a Montilivi, la victòria del Rayo Vallecano al camp de l'Almeria (0-1) deixa el Girona, provisionalment, a sis punts dels madrilenys, que encara tenen un partit pendent. Això obliga més que mai, els de Francisco a superar el Ponferradina per continuar amb opcions de lluitar per la sisena posició. Un gol de Bebé, a dos minuts pel final del partit, va donar els tres punts al Rayo contra un Almeria que va jugar amb deu homes la darrera mitja hora per l'expulsió d'Ivanildo.