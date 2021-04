Cazalla venç en el desena edició de la Rocacorba

La Trail Rocacorba va arribar aquest passat cap de setmana a la seva desena edició. Ho va fer, com sempre, amb un recorregut pels densos boscos de Rocacorba, amb l'omnipresent silueta del santuari situat al cim de la roca. Ahir, en la prova reina, la Marathon, es va imposar Daniel Cazalla, qui va superar el recorregut de 38 quilòmetres amb 2.220 metres de desnivell amb un temps de 4:05:12. Cazalla, va travessar la línia d'arribada en solitari, a més de cinc minuts del segon classificat (4:10:40) i a gairebé deu del tercer, Oriol Coch (4:10:40), qui va completar el podi.

En la Marathon per equips els guanyadors van ser Gerard Morales i Lluís Ruíz, que ja havien guanyat la prova del 2019 i en anys anteriors també havien aconseguit acabar en llocs de podi. La parella va dominar clarament la cursa i va arribar amb un crono de 3:56:09, molt per sobre dels segons classificats, Núria Hospital i Albert Garcia, que competien en la prova mixat i van travessar la línia d'arribada amb un temps de 4:33:08. Magí Ribas i Martí Torrallardona ja van arribar a més d'una hora dels guanyadors (5:08:10). Manu Vilaseca, amb un temps de 4:53:42 va guanyar la prova femenina.

Per altra banda, Samuel Dávila es va imposar en la prova Trail, de 30 quiolòmetres i 1.750 metres de desnivell. Dávila va acabar amb un temps de 2:44:27, superant a Jonatan Mora, segon i Jordi Roy, tercer. Anna Comet, va revalidar el títol en la prova femenina. Per últim, dissabte s'havia celebrat la cursa de la modalitat Express, amb victòria per Jonathan Romeo, en categoria masculina, i Mireia Pons, en la femenina.