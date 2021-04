El Sarrià fa un pas endavant cap a la permanència (17-18)

El Sarrià ha fet un pas endavant en la lluita per mantenir-se a Divisió de Plata. Avui l'equip de Salva Puig ha guanyat (17-18) a Màlaga i tanca la jornada quart, en zona de permanència. El partit del Bordils a Zamora, d'altra banda, s'ha ajornat per un cas de covid-19 en el bloc que dirigeix Pau Campos.

Dues derrotes i un partit ajornat. Aquest era el bagatge del Sarrià a la Fase per mantenir-se a Divisió d'Honor Plata per la temporada vinent. Uns números que no portaven bons presagis abans de visitar la pista del líder, el Trops Màlaga. Tot i això, i amb una sortida valenta, els sarrianencs han manat en tot moment en un duel marcat per l'igualtat i on l'avantatge més significatiu han sigut de tres gols (8-11). Aquesta important victòria els permet escala posicions i col·locar-se quarts amb 12 punts i un partit menys.