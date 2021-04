L'Atlètic empata a Sevilla i es manté al capdavant

Pressionat per la victòria del Reial Madrid i amb un Barça que tot i perdre a Valdebebas continua pressionant amb força, l'Atlètic de Madrid estava obligat a no fallar al Benito Villamarín per mantenir el lideratge de Primera. Actuació grisa de l'equip de Diego Simeone, que fa temps que ha perdut pistonada, però suficient per esgarrapar un punt. Va empatar l'Atlètic, que es manté al capdavant de la classificació. Amb poc marge de maniobra, això sí. Només té un punt d'avantatge respecte el Reial Madrid, segon. I el Barça, dos per sota, és ara el tercer a la taula. La pugna pel campionat està més encesa que mai.

Queden encara vuit jornades i tot està per decidir. Temps perquè l'Atlètic millor o perquè mantingui el rendiment de les últimes jornades. Ahir va patir i de valent al camp del Betis, tot i avançar-se ben aviat en el marcador amb un gol de Yannick Carrasco. Tello va empatar un quart d'hora més tard i el marcador ja no es va moure. Simeone va veure com se li lesionaven Trippier i Joao Félix. També com el seu porter, Oblak, havia de salvar els mobles sobretot a la segona meitat, amb més insistència dels andalusos encara sense premi. La resposta, ja al tram final, per a Correa i llavors va ser el torn de Claudio Bravo, que va evitar un mal major pels de casa.