L'estrena de Moisés Hurtado dona embranzida al Figueres contra el Valls

Partit plàcid i victòria necessària en l'estrena de Moisés Hurtado a la banqueta del Figueres. Els gols d'Arnau en pròpia porta a la primera part i el doblet d'Iván Vidal a la segona van desencallar un duel fins llavors igualat que es va decidir al al final dels primers 45 minuts i a l'inici de la represa. Els tres punts són vitals per donar el tret de sortida a la fase per la permanència a la Tercera RFEF de la millor manera possible.

Arribar i moldre. Entrenador nou, victòria segura. Més d'un tòpic que li anava com anell al dit a l'estrena del nou inquilí de la banqueta de la Unió, Moisés Hurtado. Amb valentia va agafar el càrrec el que va ser exjugador d'Espanyol o Girona, entre altres equips. Va decidir acceptar el repte d'afrontar la fase per la salvació. El Figueres visitava el Valls amb l'obligació d'aconseguir un bon resultat per redreçar el rumb. En les últimes jornades l'equip no havia funcionat gaire bé i els punts, més que necessaris, s'havien escapat. L'arribada d'Hurtado havia de servir com una mena de revulsiu per capgirar la situació. Però un relleu d'aquesta mena mai és fàcil. Sempre hi ha un procés d'adaptació pel mig. Sense Bech, Gallo ni Maureta, va costar entrar al partit. Es va anar de menys a més. La igualtat es va trencar però abans del descans amb un gol d'Arnau en pròpia. Als inicis de la represa, la sentència. Se'n va encarregar Iván Vidal, autor d'un doblet. Tres punts que situen els figuerens cinquens amb 24. La propera jornada reben el Santfeliuenc.