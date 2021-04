En el segon partit de Moisés Hurtado com a entrenador del Figueres, els blanc-i-blaus no han pogut aconseguir sumar una altra victòria a la de la setmana passada. En el primer partit a casa de la Segona Fase, l'igualada ha manat. Tant és això, que el marcador final ha reflectit el 0-0 fent que els equips marxessin amb un punt cadascú. Amb això, el Figueres no pot acabar la jornada entre els quatre primers.