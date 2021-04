El Barça pot ser líder dijous

Semblava impossible però la Lliga s'escalfa, encara més, quan només falten sis jornades pel final. El Barça va complir a Vila-real remuntant el gol de Samu Chukwueze amb un doblet de Griezmann. I unes hores més tard el líder, l'Atlètic, patinava a San Mamés (2-1) i posava encara més pebre a la pugna. L'emoció i la igualtat és màxima. Però ara qui ho té de cara és l'equip català. Dijous recupera el partit pendent amb el Granada al Camp Nou (19 h) i amb un triomf es posarà líder, amb un punt més que els matalassers i tres de diferència sobre el Reial Madrid.

El partit va començar amb intensitat per part dels dos equips, amb alternatives en ambdues parcel·les del terreny de joc. La primera gran ocasió de gol va ser per als barcelonistes, però el xut gairebé a boca de canó de Frenkie De Jong, després d'una gran jugada visitant, va topar amb una de la millors parades del campionat per part de Sergio Asenjo.

Després d'aquesta acció i superat el primer quart d'hora, el Barcelona es va fer amb el control del joc i va posar la directa per obrir la llauna. Amb Messi al comandament de l'ofensiva barcelonista, i amb Dest i Jordi Alba molt actius i incisius per les bandes, els de Koeman van gaudir de diverses ocasions per avançar-se en l'electrònic.

Tot i així, el Vila-real estava amatent al contraatac i va aconseguir desnivellar als 27 minuts el marcador amb un gol de Samu Chukwueze, que va driblar la sortida de Ter Stegen per marcar el seu quart gol de la temporada després d'una gran passada de Pau Torres. La resposta del Barcelona no va poder ser més ràpida, ja que en la següent acció Antonie Griezmann aconseguia un gol de bella factura després d'una assistència de Mingueza que l'atacant francès va picar davant el meta del Vila-real. Només cinc minuts després, el Barcelona aconseguia capgirar el marcador de nou amb Griezmann com a protagonista, aprofitant el regal del defensa argentí Juan Foyth, que pràcticament li va fer una assistència al davanter gal perquè quedés sol contra el porter local i pogués definir amb precisió.

La intensitat no va baixar fins arribar al descans, amb un Barcelona més incisiu davant un Vila-real que havia de digerir la ràpida resposta del rival al seu gol inicial i a l'error defensiu que va propiciar la remuntada visitant.

La segona part va arrencar amb la mateixa força que va presidir el primer temps del duel, amb els castellonencs sortint al contraatac i els barcelonistes dominant la possessió i intentant trencar línies amb passades filtrades. Passats els primers minuts, però, els de Koeman van cedir metres al Vila-real, que va recuperar la pilota, mentre buscava els espais al contraatac per sorprendre la defensa local. Amb el partit igualat, el Vila-real va veure com Manu Trigueros era expulsat amb targeta vermella directa per una falta sobre Leo Messi en la disputa d'una pilota. Amb un home més el Barça va controlar el partit i va fer un pas més cap a un títol que semblava perdut.