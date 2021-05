El Getafe va desaprofitar una bona oportunitat per allunyar-se del descens i va perdre al camp del Vila-real per culpa d'un gol de Yeremi Pino quan faltaven deu minuts per al final (1-0). Molt més intens van mostrar-se els madrilenys però al llarg dels 90 minuts un i altre equip van gaudir de ben poques oportunitats per marcar. Pina va ser l'únic amb encert de cara a porteria i els de la Plana s'enfilen a la sisena posició.