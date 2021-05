El Madrid, obligat a marcar per ser a la final

Després de l'empat amb gols a Valdebebas (1-1) de l'anada, el Reial Madrid visita aquesta nit el Chelsea (21.00 hores) amb l'obligació de marcar si vol jugar la final de la Lliga de Campions. Amb opcions de guanyar el títol de Lliga, l'equip blanc depèn d'ell mateix per lluitar per una altra competició, la favorita de la seva afició i que ha guanyat tres vegades seguides fins fa ben poc.

El tècnic, Zinedine Zidane, recupera a tres futbolistes: el capità Sergio Ramos, el lateral Ferland Mendy i el migcampista Fede Valverde. Aquest últim, a darrera hora després de donar negatiu en un test de coronavirus realitzat just abans que l'avió marxés. Qui també hi va poder arribar a temps va ser el defensa Marcelo. Havia sigut designat com a vocal suplent d'una mesa electoral dels comicis celebrats ahir a la Comunitat de Madrid i va fer acte de presència al Liceo Europeu de La Moraleja. S'hi va estar només mitja hora, perquè una dona que coneixia la seva situació es va prestar a ocupar el seu càrrec, deslliurant-lo de les seves obligacions. Zidane, en canvi, tindrà les baixes dels lesionats Dani Carvajal, Raphael Varane i Lucas Vázquez.