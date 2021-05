Autocrítica, ambició i molta fam de victòria

Arribats a aquestes altures, amb cada cop menys marge de maniobra i ben pocs partits perquè la competició abaixi la persiana, arriba el moment de treure la calculadora. Mil i una combinacions, però, no hi tenen res a fer davant d'una norma fonamental en això de l'esport. Si es guanya és més fàcil aconseguir els objectius marcats. I si es perd es juga amb foc. N'és conscient tothom a Fontajau. No val a badar i més ara, que el més calent és a l'aigüera. El Bàsquet Girona ha apostat per donar-li una mica més de suspens al desenllaç de la temporada. Ho tenia tot de cara per salvar-se amb jornades per davant i fins i tot era factible lligar la primera posició del grup. Però quatre derrotes consecutives (95-93 amb Melilla, 74-75 contra Càceres, 73-71 a Ourense i 78-69 a la pista del Tizona) han servit per embolicar una mica més la troca. Les opcions de permanència i fins i tot de ser primers es mantenen. Però en un grup tan igualat com aquest, no val a badar. El vestidor ha pres nota del que ha passat aquestes últimes setmanes i ha decidit que ja ha arribat l'hora de girar la truita. Començant per guanyar demà el Melilla a casa (12:30 hores) i rematant la feina la setmana vinent a la pista del Càceres. Pas a pas, això sí. Per fer una mica de caliu i engrescar l'afició, Albert Sàbat i Gerard Sevillano han decidit unir forces també fora de la pista. Missatge tranquil·litzador a l'entorn, al que li demanen tot el suport del món a Fontajau per superar el primer escull, el que ho faria veure tot una mica més clar.

«És una Lliga molt igualada i la part positiva és que depenem de nosaltres mateixos, cosa que no poden dir d'altres equips. Creiem que és una sort això. Està a les nostres mans capgirar la situació de les darreres setmanes i treure endavant les dues victòries que falten». Així s'expressa Sevillano, el mateix que s'afanya a destacar «l'ambició» i tambés les «ganes de donar-ho tot» d'un vestidor conscient de l'«avantatge» que suposa ser conscient que, fent els deures, la permanència serà una realitat. I qui sap, fins i tot, si la primera plaça del grup. La mateixa que donaria accés al play-off per pujar a la màxima categoria. Però això últim ja són figues d'un altre paner. De moment, cal anar a pams. Sàbat, que és tot un gat vell i sap de què parla, recorda que «aquests últims partits han sigut molt igualats i és cert que a nivell de resultats acumulem quatre derrotes, però pel que fa el joc no estem tan malament. Al contrari, hem tingut opcions sempre de guanyar». Acceptada la realitat, explica que l'equip està «il·lusionat» i ha «treballat molt bé durant tota la setmana» perquè ell i els seus companys «tenim moltes ganes de jugar davant del nostre públic».

Superar el Melilla multiplicaria la tranquil·litat per afrontar l'últim desplaçament a Càceres amb molt d'optimisme. I serviria, sobretot, per tallar de socarrel una inèrcia negativa farcida de marcadors adversos. «Ens han passat moltes coses i no crec que l'equip hagi fallat tant. Han sigut partits molt igualats que s'han decidit al final. Els hauríem pogut guanyar i també perdre. En un vam forçar la pròrroga, en un altre vam tenir un tir lliure per anar al temps extrai també hem gaudit d'algun llençament per guanyar. El que passa és que no hem pres les decisiones encertades i això, sumat a petits detalls, han fet que la balança s'hagi decantat a favor del rival». Ho diu Gerard Sevillano, del parer que el que cal ara és «aprendre tot el que ens ha passat. Hem de llegir i gestionar millor els últims minuts i també que el factor sort estigui de cara, que ja ens toca».

El suport del públic

Amb el Càceres a l'horitzó, el més probable és que amb una victòria n'hi hagi prou per salvar-se i dir adéu al patiment. Fer-ho contra el Melilla és el que vol l'equip, que tindrà el caliu de l'afició a les graderies de Fontajau. Les restriccions no permetran un ple al pavelló, però el factor pista pot ser clau per guanyar el partit. «Demanem poc a la gent, només que vinguin i gaudeixin del joc i el nostre esforç. No hem pogut estar massa amb la nostra afició aquest any, però quan ha fet acte de presència ho hem notat moltíssim. El club ha treballat moltíssim per complir al peu de la lletra totes les mesures de salut i ara el que ens toca a nosaltres és esforçar-nos al damunt del parquet».