L'Espanyol necessita un punt a Saragossa per ser de Primera

L'Espanyol visita aquesta tarda (18.15 hores) el camp del Saragossa i en farà prou amb un punt per assegurar-se de forma matemàtica l'ascens a la Primera Divisió. El tècnic blanc-i-blau, Vicente Moreno, és qüestió que avui pot ser «un gran dia» pel club però no es deixa anar per l'eufòria. «Encara som al mateix lloc. Ens trobem en una bona situació, però necessitarem la nostra millor versió pel que pugui venir després. Va explicar que el golejador Raúl de Tomás ha deixat enrere els símptomes del coronavirus però no podrà jugar a La Romareda.