Que el torneig Internacional de la Bisbal hagi resistit al coronavirus vol dir que és ja una cita plenament consolidada?

Sí, segur que ho està, de consolidat. Hem tingut molts problemes, perquè amb la situació actual, molts patrocinis s’han tirat enrere. A segons quins sectors, com el de l’hostaleria, que ha estat gairebé un any aturat, gairebé ni m’atrevia a trucar-hi la porta. Hem reduït un 25% els espònsors i vam haver de triar entre fer un ITF de 60.000 $ (50.000 euros) o un de 25.000 (20.600) . Reduint al màxim d’altres costos, vam triar fer un 60.000. Ja veiem la sortida del túnel. Estem buscant nous patrocinadors i per l’any que ve la idea és fer un 80.000, ja n’hem de començar a parlar també amb les institucions com la Diputació, i Solgironès sembla que vol seguir també com a espònsor.

Encara no s’ha acabat aquesta edició, i ja pensa en la vinent.

Una idea que tinc és intentar fer un circuit. Que el torneig es pogués dir Costa Brava, per aglutinar patrocinis d’hotels i restaurants, i més en aquesta època, al maig, que arrenca la temporada turística de l’estiu. Es podria anomenar Torneig ITF Internacional Costa Brava. Pensi que la difusió és molt potent. Aquest any els partits es poden veure per Eurosport 2 a partir de quarts de final, Teledeporte ofereix resums i TV3 emetrà la final de diumenge. A més des del primer dia els partits de les pistes 1 i 2 es poden seguir per streaming.

Ha calgut fer un pas enrere per poder-ne fer dos endavant ben aviat?

Aquesta és la cinquena edició. La primera va ser un 10.000, després un 25.000, la següent un 25.000+H (allotjament), un 60.000+H, i l’any passat havíem de muntar un 80.000+H. Aquest any hem hagut de fer un 60.000, no hi ha hagut més remei. Fem el torneig amb els diners dels patrocinadors, siguin comercials o institucions. Nosaltres ja hi posem les hores, els voluntaris i la instal·lació. Tot i fer un 60.000 segueix sent el torneig de terra batuda femení més important de Catalunya, i el 3r d’Espanya.

On és el sostre del torneig?

El nostre sostre a la Bisbal és organitzar un ITF de 80.000 o un de 100.000, perquè fer un WTA (l’equivalent a l’ATP masculí, el circuit principal) em van dir l’altre dia que costa mig milió només en premis, i això és impossible, inviable. Pensi que un torneig val el doble del premi. Aquest any, amb un 60.000, ja ens costarà uns 135.000 euros. Hem de muntar un restaurant, tot el tema de la televisió... nosaltres no cobrem perquè ens emetin el torneig, al contrari, paguem 12.000 euros per produir-nos la senyal i el satèl·lit, i després Eurosport o d’altres canals punxen el senyal.

Li agradaria més presència gironina? Aquest any només hi ha Marina Bassols en competició.

Al final et fan il·lusió moltes coses. A la Bisbal hem vist crèixer gironines com l’Aliona Bolsova o la Paula Badosa, o la catalana Sara Sorribes. L’Aliona podia venir o no, i al final va escollir anar a la prèvia de Roma, és normal perquè al final cada una segueix el seu pla. La Paula Badosa no ha jugat enlloc aquesta setmana, volia desacansar per preparar Roland Garros. Tot plegat ha fet que sí, que ens haguem quedat una mica sense presència gironina, tot i que la blanenca Marina Bassols aguanta i ho està fent molt bé. Tenim un bon cartell, amb dues jugadores per sota del Top 100, i les altres classificades entre els lloc 100 i 200, provinents de 25 països diferents.

Què es trobarà qui s’acosti aquests dies al CT La Bisbal?

Intentem que sigui un torneig molt familiar. Convidema tots els clubs i escoles de tennis de la província perquè s’hi pot veure un espectacle molt bo. L’entrada és gratuïta i s’hi poden trobar serveis perquè tothom s’hi senti còmode. Sempre poso el mateix exemple, això és com un Godó en petit. Dimecres va venir Jordi Arrese. El Godó atorga 500 punts. Nosaltres 116, i si fos un 80.000, 150. Tampoc hi estem tan lluny.

Quines jugadores que han passat pel torneig han fet una progressió més gran?

A part de la Paula Badosa i la Sara Sorribes el salt més gran va ser el que va fer Audaz Andreescu a Indian Wells Andrescu. Aquí no va guanyar, i va ser campiona allà. També ha tingut projecció la mexicana Renata Zarazúa. L’altre dia em van passar un quadre on es veia que una vintena de les participants havien estat Top 50 els últims anys en un rànquing de noies molt més mòbil que el dels nois.

Quina relació tenen amb el torneig de Platja d’Aro?

Vaig col·laborar amb ells l’any passat perquè tenien ganes de fer un torneig, volien fer un 15.000 i ho van aconseguir tirar endavant, el juliol passat, i nosaltres al final no. Els va agradar, i amb el suport de l’Ajuntament faran un 25.000 ITF la setmana que ve. Estic decidit a impulsar una mena de circuit internacional de tennis femení a l’Empordà i a la Costa Brava. Clubs com el Sant Cugat, que feia un 25.000 o l’Hispano Francés, que feia un 60.000, s’ho han deixat córrer. A veure si traiem pit els de Girona i ens posem les piles. A veure si convencem algun altre club i fem un Circuit Costa Brava, cosa que ens permetria captar més espònsors.