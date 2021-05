Els entrenadors remarquen sovint que és «la fam» allò que fa diferents els esportistes. Passa al bàsquet, al futbol, al tennis i a tots els esports. A Girona, des del 2018 el públic xala veient les ganes i l'esperit competitiu d'una de les millors jugadores del bàsquet espanyol dels últims anys, Laia Palau. La mataronina, de 41 anys, ha encisat Fontajau alhora que s'enamorava del club i la ciutat. La pandèmia ha fet que aquesta temporada fos diferent però no ha aconseguit fer-li acabar les ganes de jugar. Encara no. «Internament no estava preparada per deixar de jugar i abandonar aquest projecte de l’Uni Girona. L'opció més intel·ligent era continuar». Així de sincera es mostrava ahir al migdia Palau, després de segellar la seva renovació amb l'Spar per una temporada més. Serà la quarta a Girona i la seva 27a en actiu com a professional. Abans però, té un parell de reptes més: l’Eurobasket que organitzen conjuntament Espanya i França i, si la pandèmia ho permet, també els Jocs Olímpics de Tòquio. El projecte 21-22 de l’Uni continua prenent forma. Després de les renovacions de Frida Eldebrink i Giedre Labuckiene, el fitxatge de Kennedy Burke, i la continuïtat de Laia Flores, Júlia Soler i Julia Reisingerová, amb la renovació de Laia Palau, l’Spar ja té 7 jugadores per a la pròxima temporada. En aquest sentit, el director esportiu, Pere Puig, considera que la renovació de Palau és «clau per continuar fent un bon equip».

«És un privilegi comptar un any més amb la Laia al nostre equip, per tot el que aporta. No tan sols com a jugadora sinó com a persona», destaca el president de l’entitat, Cayetano Pérez. A Fontajau, Palau no ha vist frenat l’extens palmarès sinó que l’ha ampliat amb tres títols més. El primer va ser la Lliga del 2019 i després han vingut la Supercopa del curs passat i la Copa de la Reina d’aquesta temporada contra el València. Aquesta temporada Palau ha signat una mitjana de 4,4 punts i una valoració de 8 per partit a les competicions FEB (Lliga Regular, play-off pel títol, Supercopa i Copa de la Reina). A l’Eurolliga els números han estat similars: 4,3 punts i una valoració de 9,3.

Palau explicava ahir que havia trigat una mica a decidir-se a renovar per la situació excepcional i també perquè l’espera un estiu «molt ple» amb l’Eurobasket i els Jocs i no sabia si «podria descansar gaire». Tot i això, finalment s’ha decantat per continuar competint, com a mínim, una temporada més. «Tinc moltes ganes de poder gaudir d’un any amb públic i amb normalitat em trobo bé i això m'agrada», deia.