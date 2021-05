Maverick Vinñales (Yamaha) sortirà segon en el Gran Premi de França que se celebra en el mític circuit de Le Mans després de completar una gran qualificació. El pilot de Roses va marcar un crono d’1:32.681 i es va quedar a només 81 centèsimes de la primera posició que va aconseguir el seu company d’equip Fabio Quartararo. El francès va sumar la seva tercera pole position consecutiva i avui sortirà des de la primera posició en el Gran Premi de casa seva.

En una sessió de qualificació que es va desenvolupar amb el desconcert d’una incessant pluja intermitent que va dificultar l’elecció dels pneumàtics. De sobte, començava a ploure i mullava determinats punts de la pista, impedint als pilots rodar una volta completa amb tota la pista seca. Però el clima ahir a Le Mans era tan boig que també deixava de ploure i, en assecar-se l’asfalt, feia que tots optessin per posar pneumàtics slicks. Tot això va fer que les qualificacions fossin una autèntica bogeria d’estratègies i provoquessin alguns contratemps a conseqüència d’aquests errors en l’elecció de les rodes més adients.

Marc Márquez (Honda) comença a trobar bones sensacions després de la lesió i ahir va fer el sisè millor temps. El de Cervera va començar dominant en l’inici de la Q2, però els canvis en aquesta primera posició van succeir de forma ininterrompuda. Primer, Maverick Viñales assumia el lideratge i després Fabio Quartataro, acabat d’operar de la síndrome compartimental al braç dret. També van superar Márquez, Jack MIller (Ducati) i Franco Morbidelli (Yamaha).

La incertesa de la pluja va donar pas a una «finestra seca» que va fer que molts pilots optessin per pneumàtics de sec, i qui no ho havia fet va entrar ràpidament a fer el canvi. Amb la pista seca, Miller va marcar la primera referència. I en els minuts finals es va mantenir una bonica pugna pel lideratge de la categoria entre Quartararo, Miller i Pol Espergaró (Honda). De fet, el català estava amb parcials de volta ràpida, però es va descartar ell sol per la pole quan va caure en l’últim intent. Viñales es posava primer, però l’ídol local, Quartararo, el va superar, amb Miller tercer per davant de Morbidelli, Zarco i Márquez.

Arenas sortirà 25è en Moto2

Per la seva banda, Albert Arenas (Boscoscuro) no va poder classificar-se per la Q2 en la categoria de Moto2 i avui sortirà des de la posició número 25 a Le Mans. El gironí, amb un temps d’ 1: 37.511, es va quedar a gairebé sis dècimes de poder entrar en la lluita per la pole position. En Moto2, el poleman va ser Raúl Fernández (Kalex) qui va aconseguir la seva primera posició de l’any per davant Marco Bezzecchi (Kalex) i Joe Roberts (Kalex). Per la seva banda, Andrea Migno (Honda) va ser qui va aconseguir la pole position en Moto3, i ho va fer d’una forma clara i contundent, amb més de dos segons d’avantatge respecte als rivals, les KTM de Riccardo Rossi i Jauma Masià.