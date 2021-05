L’Spar Girona continua anant per feina en la confecció de la plantilla per a la propera temporada. Avui ha anunciat un acord amb Binta Drammeh (TTT Riga) perquè la sueca defensi la samarreta de l'Uni les dues properes temporades. L’escorta arriba després de jugar l'Eurolliga amb el TTT Riga, amb qui es va enfrontar a l'equip gironí en les bombolles de la fase de grups, i va assolir unes mitjanes d’11 punts, 3,3 rebots i 1,3 assistències. A la Lliga Bàltica els seus números han sigut de 17,3 punts, 4,5 rebots i +22,5 de valoració en 22 minuts per partit.

Pere Puig, director esportiu de l’Spar Girona, ha valorat la nova incorporació explicant que "aquest reforç apunta una mica com serà l'equip per les temporades vinents. Tindrem un joc exterior més físic que ajudarà més al rebot amb jugadores polivalents". Segons ha afegit Puig, Drammeh ha signat per dos anys amb la fórmula 1+1 "perquè és una manera d’abaratir el fitxatge per la segona temporada”.

Amb l’arribada d’aquesta nova jugadora, l’Uni Girona ja té vuit noms confirmats per al curs que ve: Júlia Soler, Júlia Reisingerova, Frida Eldebrink, Giedre Labuckiene, Laia Flores, Laia Palau, K. Burke i Binta Drammeh. Queda per confirmar la continuïtat de María Araújo, que segueix recuperant-se d'una greu lesió, i també la d'Alfred Julbe a la banqueta.

Nascuda a Skäggetorp, Suècia, el 1992, Binta Drammeh és una jugadora exterior de 180 cm amb un llarg recorregut internacional. Va començar la seva trajectòria la temporada 2009-10 amb el Telge Basket i també ha passat per França, Alemanya, Rússia, Turquia, Hongria, Itàlia, Espanya (Araski) i Letònia.