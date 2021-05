LIGUE 1. El Paris Saint-Germain, comandat per l’exblaugrana Neymar Jr., va guanyar amb facilitat el Reims (4-0) i encara segueix viu en la lluita pel títol, un punt per sota del líder. I és que el Lille no va passar de l’empat al camp del Saint-Éttiene. Tot es decidirà a la darrera jornada.