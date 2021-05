El Sarrià ha derrotat aquesta tarda al Màlaga (26-28) i s'ha assegurat la permanència a Divisió de Plata un any més. De fet, amb un empat, el conjunt entrenat per Salva Puig en feia prou per assegurar-se la salvació, però en tot moment ha anat a buscar la victòria.

Només un petit espant. Els andalusos s'han posat per davant 4-7 i Madrid i Teucro guanyaven els seus respectius partits -i han acabat guanyat-. Això feia que els sarrianencs no tinguessin la permanència a la butxaca.

Però era just a l'inici de partit i el Sarrià, com sempre, ha reaccionat i de seguida s'ha tornat a posar davant en el marcador (8-7). A partir d'aquí, no s'ha hagut de patir en cap més moment. El Sarrià ha arribat a tenir un avantatge de quatre gols a la represa (20-16). El Màlaga ha arribat a empatar quan faltaven 5 minuts (25-25), però els sarrianencs s'han fet forts en defensa i han acabat guanyant el duel (26-28).