L’Spar Girona ja coneix el calendari de la pròxima temporada 2021-2022, després que la FEB aprovès les dates i la composició de les seves competicions. El conjunt entrenat per Alfred Julbe, que ha renovat amb el conjunt gironí aquesta setmana, començarà el nou curs el 18 de setembre amb la disputa de la Supercopa. Ho farà com a guanyador de la Copa de la Reina. Un cap de setmana més tard, el 25 de setembre, es donarà el tret de sortida a la Lliga Femenina, que comptarà amb 16 equips, i que es prolongarà fins al 17 d’abril de 2022. Com en la passada temporada, els quarts i les semifinals del play off tornaran a ser a doble partit, i la final al millor de tres partits -el 5, 8 i 12 de maig-. Per altra banda, la Copa de la Reina, on l’Uni defensarà el títol, es tornarà a disputar a València entre el 24 i 27 de març.

També el Bàsquet Girona coneix el calendari de la pròxima temporada, que començarà el 8 d’octubre i, com el passat curs, tindrà 19 equips i es disputarà a dues fases. La novetat serà que la pròxima temporada pujaran dos equips a ACB i no un com es farà en la present.