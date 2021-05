Derrota del Palafrugell a casa davant l’Igualada que fa que els blanc-i-negres caiguin en zona de play-out pel descens i no depenguin d’ells mateixos en l’última jornada. I és que el d’ahir era un partit important, i la victòria hagués donat la permanència definitiva als gironins davant un rival directe, que ara els supera en la classificació. Així, la pròxima setmana necessita guanyar a la pista del Taradell i que Igualada o Calafell no sumin els tres punts en els seus partits. Ahir, va ser un partit vibrant, i que es va decidir en els últims cinc minuts, quan el conjunt visitant van fer dos gols per sentenciar.

Empat del Girona a casa contra el Vic que, a falta d’una jornada, els permet assegurar-se la salvació. Els de Ramon Benito es van avançar ben aviat contra els d’Osona quan David Gelmà veia porta quan només havien transcorregut tres minuts. La rèplica dels visitants no arribaria fins a la segona meitat quan Arnau Font va posar l’empat a 1 definitiu. Aquest repartiment de punts fa que l’equip de Palau sumi 38. Els de Benito no tenen encara garantit del tot esquivar el ‘play-out’ perquè hi ha alguna combinació maleïda que els hi pot deixar en l’última jornada. Amb un punt contra el Calafell en faran prou per celebrar la permanència denitiva.

El Lloret jugarà la temporada que ve a OK Plata. El conjunt de Xavi Albert va certificar ahir un descens que feia setmanes que es coïa després de no passar de l’empat contra el Lleida. Els locals es van avançar diverses vegades en el marcador però sempre van veure com els lleidetans els igualaven. Fins i tot, van ser capaços de capgirar-lo amb el 3-4. Però Marc González va posar el definitiu empat a 4. Per mantenir-se amb vida, el Lloret havia de guanyar i esperar resultats. La primerea premissa necessària ja no es va complir.