L’Atlètic de Madrid es va proclamar campió de Lliga amb la victòria (1-2) davant el Valladolid, que va perdre la categoria. Els matalassers van aconseguir el seu 11è títol amb patiment després d’haver de remuntar un gol local. De res va servir la victòria en l’afegit del Madrid, que es queden en blanc deu anys després, contra el Vila-real (2-1). Els de Diego Pablo Simeone tornen a aixecar el títol de lliga com van fer per última vegada en 2014, després d’una temporada que han dominat gairebé de principi a fi. L’Atlètic torna a interposar-se pel títol en el binomi Madrid i Barcelona, gràcies a la remuntada que van signar els gols Ángel Correa i Luis Suárez en la segona part. Tant Barça com Madrid han tingut les seves opcions de col·locar-se líder en aquest tram final d’infart.

Una Lliga que es decideix en l’últim partit és el que té i a l’Atlètic li va poder la pressió durant molts minuts. Els nervis van marcar molt el primer temps blanc-i-vermell, erràtic amb la pilota, a l’hora de buscar una passada decisiva o un tret a porta, amb ocasions això sí. El Valladolid va colpejar amb qualitat en la primera que va tenir per a somiar amb la salvació i l’Atlètic va seguir desconegut fruit de la tensió. Luis Suárez va tenir un un contra un forçat en el primer minut i Saúl l’havia tingut també de cap.

A la banqueta blanc-i-vermella arribava, no obstant això, la notícia del 0-1 del Vila-real al Madrid. L’ajuda inesperada dels de Zidane no va venir malament a la fe matalassera, amb una altra bona ocasió de Suárez. Després del descans, Correa va prendre el comandament de les operacions i va ensenyar als seus companys a jugar sense que tremolessin els peus. L’argentí va deixar un detall darrere l’altre fins que va signar el 1-1. Un punxot després de desfer-se amb qualitat dels seus rivals va buidar el cel atlètic i va ensenyar el camí al líder des de la jornada 9. En un altre senyal del destí, encara que capritxós, el VAR anul·lava el 1-1 del Madrid en aquest mateix instant.

Als de Sergio, amb notícies no tan bones des d’Elx, se’ls va menjar la reacció blanc-i-vermella i Guardiola, en la pressió, va regalar el 1-2. La passada enrere fallida del davanter la va recollir Suárez que va conduir fins a batre Masip. Era el 21è gol de l’ex del Barça, un fitxatge que val una Lliga.

El Pucela, cada cop més condemnat al descens, va avanar línies i Weissman la va tenir en un rebuig d’Oblak. Nervis fora, l’Atlètic va concedir poc i va saber jugar amb les poques presses que havia tingut el seu rival. Des de Valdebebas arribaven les notícies de l’empat blanc i fins i tot de la victòria amb el 2-1 en el descompte de Modric, però la Lliga de l’absència d’aficionats era matalassera. Les llàgrimes de Luis Suárez a la gespa de Zorrilla simbolitzaven la ràbia de l’uruguaià, després de ser convidat a marxar del Barça.