L’Spar Girona continua anant per feina i aquest matí ha anunciat la contractació de l'alera nord-americana Rebekah Gardner (Sepsi). Amb aquesta la plantilla d'Alfred Julbe per al curs que ve ja disposa de nou jugadores, i només quedaria pendent un altre fitxatge i la renovació de María Araújo, ara lesionada, i que no podrà reaparèixer amb l'equip ben bé fins a finals d'any.

Gardner arriba després de jugar amb el Sepsi, amb qui va assolir unes mitjanes de 19,2 punts, 7 rebots i 4 assistències a l’Eurocup Women 2020-21 i 14 punts, 5 rebots i 2,4 assistències a la lliga romanesa. Va ser rival de l'Uni en la prèvia de l'Eurolliga, que l'equip que aleshores dirigia Èric Surís es va emportar (76-54) en pista neutral a Izmit (Turquia). En aquell duel Gardner va fer 24 punts i va ser una de les peces més destacades del bloc rival.

Pere Puig, director esportiu de l’Spar Girona, ha valorat la nova incorporació. “El fitxatge de Rebekah Gardner suposa l’arribada d’una jugadora que ha de tenir un rol molt important per nosaltres. És una jugadora que vam patir l’any passat a la prèvia de l’Eurolliga pel seu físic i la seva verticalitat. Buscàvem una jugadora d’aquest perfil”.

Amb l’arribada de l’alera, l’Uni Girona ja té nou noms confirmats: Júlia Soler, Júlia Reisingerova, Frida Eldebrink, Giedre Labuckiene, Laia Flores, Laia Palau, K. Burke, Binta Drammeh i Rebekah Gardner.

Aquesta nova jugadora va nèixer a Upland (California) el 1990 (farà 31 anys al juliol). Gardner és una alera de 185 cm amb molt de recorregut. Formada a UCLA, la jugadora ha jugat en diferents conjunts d’Israel (Hertzliya), Turquia (Orman i Istambul) i Romania (Sepsi). Cal destacar que des de la universitat la nord-americana sempre ha superat els 10 punts de mitjana per partit.