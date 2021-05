Fa tres dies, en aquest mateix diari, l’entrenador de la Unió Esportiva Llagostera, Oriol Alsina, explicava que l’opció de traslladar el club a l’Estartit és «la més clara amb molta diferència» tot i confessar que malgrat haver «avançat en moltes coses» encara no hi havia «res signat». La intenció és la d’enllestir-ho «ben aviat», malgrat el compàs «d’espera» existent. De moment, aquest moviment veu una mica més la llum i ahir va fer un pas important. L’Entitat Municipal Descentralitzada de l’Estartit (EMD) va celebrar una Junta de Veïns Ordinària i un dels seus punts valorava l’aprovació, o no, de l’expedient de la concessió demanial de l’ús privatiu del camp de futbol de la localitat. Es va acabar aprovant per majoria absoluta. Cinc vots contra dos. Però el debat entre unes formacions polítiques i unes altres va evidenciar que la proposta, que tirarà endavant, no acaba de tenir a tothom satisfet.

Sí a Francesc Ferrer, president-alcalde de l’EMD. Tot recordant que la instal·lació està «infrautilitzada», demanava acceptar «l’explotació d’un tercer». En aquest cas, una UE Llagostera que en canviar de seu també variaria la seva nomenclatura. Els acords parlen d’un concurs on s’hi presentaran els candidats i d’una concessió, en un primer moment, de cinc anys amb pròrrogues fins a un màxim de trenta. «És una oportunitat no només perquè creixi la zona esportiva, sinó per dinamitzar el turisme al poble i que aquest no sigui estacional. És un projecte que obre un ampli ventall d’oportunitats». El camp ja el fan servir dos clubs: UE L’Estartit i el Medes-L’Estartit FC, amb qui caldria arribar a una entesa. Aprovat aquest punt i amb llum verda del poble, el Llagostera té tots els números de complir amb les condicions i ser l’escollit, pel que el trasllat és cada cop més proper.