El Barça haurà de fregar la perfecció aquest vespre (20.30 h) al Lanxess Arena de Colònia (Alemanya), davant l’Anadolu Efes Estambul, si vol aixecar la tercera Eurolliga de la seva història després de les conquerides el 2003 i 2010. També és l’únic títol que li falta a Pau Gasol en un palmarès únic i que posaria la cirereta del pastís a la seva extraordinària carrera.

La millor defensa de l’Eurolliga, la blaugrana, tindrà al davant el millor atac, liderat per l’MVP de la fase regular, Vasilije Micic, que en la semifinal davant el CSKA Moscú (89-86) va anotar 25 punts. Però també haurà de vigilar altres jugadors desequilibrats des de la llarga distància com Rodrigue Beaubois o Shane Larkin.

La gran incògnita de la final per Sarunana Jasikevicius és saber si podrà comptar amb el base Nick Calathes, que va brillar en la semifinal davant l’Olimpia de Milà (84-82) amb 17 punts i sis assistències fins que es va lesionar un turmell. El grec està pendent que se li facin proves i serà dubte per la final, i segurament no es decidirà la seva presència sobre la pista fins a última hora. La possible absència de Calathes donaria més protagonisme a l’argentí Leandro Bolmaro, a qui no va superar la pressió en la seva primer Final Four i no va desentonar en els 26 minuts que va ser a pista, tot i que sense mostrar l’excel·lència del base grec.

Els blaugrana van arribar a la seva vuitena final de la Copa d’Europa -la setena amb el sistema de la final a quatre- amb un triomf agònic davant el Milà. Tot i així, Jasikevicius va afirmar que repetint en la final la defensa mostrada contra els italians no tindran opcions de triomf.

Els precedents d’aquesta temporada no són gens bons pel Barça, ja que els turcs van guanyar els dos partits: 86-79 a Istanbul i 86-88 al Palau Blaugrana.