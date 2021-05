El Sarrià, que va aconseguir la permanència a Plata la setmana passada, va empatar ahir a la pista del Trapagaran (25-25). En un partit molt igualat, Díaz empatava el partit pels locals quan només faltava un segon per acabar.

Els sarrianencs van sortir bé i guanyaven 5-9 en el minut 13, però en els 17 minuts següents de primera meitat no van ser capaços d'anotar i els bascos van fer un parcial de 6-0 per marxar per davant al descans (11-9).

Just començar el segon temps, els de Salva Puig, que ahir comptava amb menys efectius de l’habitual, van igualar el partit a 11, i a partir d’aquí ja no van anar més per darrere en el marcador. Tot i així, els segons 30 minuts van ser igualats i els visitants no van poder agafar un avantatge de més de tres gols per mirar de trencar el partit. Així, es va arribar en un altre desenllaç ajustat, i amb 24-24 Oriol Teixidor desfeia l’empat (24-25) i posava el Sarrià per davant quan quedaven 20 segons per al final. Però el local Pablo Díaz tornava a igualar el duel en l’últim sospir.

El Sarrià, juntament amb Màlaga, Zamora i Zarautz ja s’havia salvat, però ahir quedava saber quin altre equip es mantenia a Plata. Ho farà el Teucro, que va guanyar el partit a vida o mort a la pista del Madrid (22-26).