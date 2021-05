«És el cop més dur que he rebut mai», reconeixia amb cara de circumstància Axel Vizuete. El Girona B va quedar eliminat ahir de les semifinals del play-off d’ascens a Segona RFEF, després de perdre contra el Cerdanyola a Riudarenes (2-3). Costa de creure perquè el filial va tenir la final realment encaminada, però ja sigui pels nervis, la joventut, el cansament o tot alhora, no va saber gestionar el darrer tram de la pròrroga posant-se pals a les rodes i acabant el partit amb el desenllaç més cruel. En només tres minuts, i amb un home menys durant la segona part del temps extra (al final dels 90 minuts s’hi va arribar amb 1-1), els vallesans van poder remuntar el marcador davant l’evident pas enrere dels gironins a partir del doblet d’Adri Gené que els donava el bitllet a la final -un empat també els servia. Del 2-1 i l’expulsió del visitant Nils es va passar a un 2-3 incomprensible en els últims cinc minuts.

Riudarenes va vestir-se de gala per a l’ocasió. Tot i ser a porta tancada el partit, el Municipal va acollir a l’exterior part de l’afició liderada pel Jovent Gironí i també amics i familiars dels jugadors. Banderes, música, l’himne del Girona..., no faltava res. O sí, ombra perquè tothom va acabar rostit. Sobre el terreny de joc, els de Vizuete feien la seva adjudicant-se la possessió encara que sense fer mal a l’àrea d’un Cerdanyola atent per tallar les jugades. Gonpi va quedar-se a un pam d’engaltar una centrada de Sergi Benítez que va sortir llepant el pal. Semblava que s’arrencava, quan, incomprensiblement, els vallesans van obrir la llauna. Un regal de Toni Gamell amb una pilota que va botar dins l’àrea i que Jona tampoc va saber treure, va acabar al fons de la porteria després que Javi López ho aprofités.

Una gerra d’aigua freda que el filial intentava arreglar com podia. Ho va provar de totes les maneres possibles, però la pilota sempre sortia fora per poc. Mentre que el Cerdanyola es basava en sortir a la contra com podia. Calia trobar l’empat a la segona part. Va posar-ho més fàcil Jona aturant un xut de Servetti. I Vizuete va posar tota la carn a la graella: Pau Víctor, Pachón i Sulei per Priego, Zamorano i Brugué. La tecla, però, va tocar-la Adri Gené amb el gol de l’empat (m. 72). Es notava que el Girona B veia el partit amb una altra cara. El segon va estar a punt d’arribar en nombroses ocasions, encara que Pachón no va rematar la feina. En conseqüència, es va arribar a la pròrroga. Una notícia difícil de digerir per la calor que feia a Riudarenes i el desgast físic dels futbolistes.

Cinc minuts després de començar la pròrroga, però, Adri Gené va vestir-se d’heroi marcant el doblet en una jugada teixida entre Pachón i Pau Víctor. Ho tenien a tocar, només calia que passés el temps i no ho van saber fer. I més quan el Cerdanyola es va quedar amb 10. El filial va tancar-se completament al darrere. I el Cerdanyola no va perdonar clavant dos gols en els últims quatre minuts. Va fer mal, molt mal.