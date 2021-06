El genoll d'Àngel Martínez ha dit prou. El migcampista gironí va anunciar ahir a la nit que es veu obligat a penjar les botes, després de patir una greu lesió que li ha impedit ajudar els darrers mesos a un Sabadell que no ha pogut evitar el descens malgrat guanyar l'últim partit a Segona A. Amb una llarga trajectòria a Primera i Segona A, defensant les samarretes de l'Espanyol, Rayo i Girona, i una etapa al futbol britànic, jugant amb el Blackpool i Milwall de la Championship i el Chesterfield de la League One -l'equivalent a la Segona B-, Àngel s'ha passat les darreres quatre temporades al club arlequinat convertint-se en tot un referent al vestidor. L'estiu passat, el capità va aconseguir l'ascens a Segona A, però no s'ha pogut evitar perdre la categoria.

"Crec que és el moment d'explicar-vos la meva absència durant tots aquests mesos. A causa de l'estat del meu genoll, fa uns mesos i després de fer-me diverses proves, em vaig veure obligat a posar fi a la meva carrera futbolística. Fa més de cinc anys vaig tenir una lesió gravíssima, de la que pensava que no tornaria a jugar. Amb molt sacrifici he pogut aguantar quasi quatre anys a Sabadell, però fa uns mesos el genoll no va poder resistir més, i derivat d'aquella greu lesió es va veure forçada la meva retirada", ha explicat el migcampista en un comunicat al seu compte de Twitter.

Creo que es el momento de explicaros mi ausencia durante estos meses. pic.twitter.com/DkNK8aVvDK — Angel Martinez (@Angel31Martinez) 1 de junio de 2021

"No era només el futbol, sinó que la meva salut i el meu dia a dia eren pràcticament impossibles. Aquests mesos he hagut de digerir molta ràbia i frustració per fer-me a la idea del que em passava. A més, s'hi afegia el fet de no poder ajudar l'equip en aquest tram de temporada com m'hauria agradat. He après a acceptar la realitat i assimilar el cop. Perdoneu-me si he estat distant i per no contestar a tanta gent que s'ha interessat pel meu estat. I agrair tots aquells que ho sabien i han respectat la decisió de fer-ho públic a final de temporada", ha afegit.

Àngel va patir un trencament del lligament encreuat anterior i del menisc l'any 2015 quan jugava amb el Chesterfield.